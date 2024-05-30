Політика

У Британії напередодні виборів розпустили парламент 

30 Травня 2024 10:44
британія, вибори
Ілюстративне фото / Getty Images

 30 травня у Великій Британії розпустили парламент напередодні дострокових виборів, які відбудуться 4 липня.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту.

«Розпуск парламенту відбувся у четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи у Палаті громад та Палаті лордів завершені. Наразі в парламенті немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року», – йдеться у заяві.

Розпуск парламенту перед виборами є стандартною процедурою. Відповідно до британського законодавства, парламент має бути розпущений за 25 робочих днів до проведення загальних виборів.


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