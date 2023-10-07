У Британії можуть розкрити особистість вуличного художника Бенксі

Особу вуличного художника Бенксі можуть розкрити в рамках судового позову на суму 1,3 млн. фунтів стерлінгів (1,6 млн. доларів), пише лондонська The Times.

Ендрю Галлахер подав позов, в якому звинуватив художника в наклепі, а відповідачем вказав компанію Pest Control, яка продає його роботи.

Компанія Галлахера Brandalised восени минулого року уклала договір із рітейлером Guess, в якому використовувалися роботи Бенксі. В акаунті Бенксі в Instagram 18 листопада з’явилося повідомлення, в якому художник закликав злодіїв йти у магазин Guess, бо там на вітрині без дозволу використовувалася його робота.

За даними The Times, Бенксі планує подати заперечення на позов, і є припущення, що в цьому випадку він має вказати своє справжнє ім’я.

Галлахер і Бенксі ведуть судові позови вже більше десяти років, після того, як компанія Full Colour Black почала продавати фотографії робіт художника.