Суспільство

У Британії можуть розкрити особистість вуличного художника Бенксі

7 Жовтня 2023 10:32
читать на русском →
Бенксі

Особу вуличного художника Бенксі можуть розкрити в рамках судового позову на суму 1,3 млн. фунтів стерлінгів (1,6 млн. доларів), пише лондонська The Times.

Ендрю Галлахер подав позов, в якому звинуватив художника в наклепі, а відповідачем вказав компанію Pest Control, яка продає його роботи.

Компанія Галлахера Brandalised восени минулого року уклала договір із рітейлером Guess, в якому використовувалися роботи Бенксі. В акаунті Бенксі в Instagram 18 листопада з’явилося повідомлення, в якому художник закликав злодіїв йти у магазин Guess, бо там на вітрині без дозволу використовувалася його робота.

За даними The Times, Бенксі планує подати заперечення на позов, і є припущення, що в цьому випадку він має вказати своє справжнє ім’я.

Галлахер і Бенксі ведуть судові позови вже більше десяти років, після того, як компанія Full Colour Black почала продавати фотографії робіт художника.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Жовтня 2023 12:56

“Повінь Аль-Акса”: загинуло не менше 22 ізраїльтянин
7 Жовтня 2023 14:13

СБУ затримала кума Медведчука, який займався рекетом
7 Жовтня 2023 13:16

Ворог завдав ракетного удару по с. Пересічному Харківського району
7 Жовтня 2023 12:15

Росіяни обстрілюють Шевченково та околиці селища, є поранені
7 Жовтня 2023 12:00

У Новій Каховці підірвали місцевого гауляйтера
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки