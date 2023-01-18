У Броварах упав гвинтокрил (оновлюється)

У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил.
На місці падіння – пожежа, туди їдуть “швидкі”, пишуть у місцевих пабліках.
В Офісі президента вже підтвердили падіння.
“Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці”, – повідомив представник ОПУ Кирило Тимошенко.
В МВС повідомили про п’ятьох постраждалих.
У Броварах упав гвинтокрил pic.twitter.com/iJWjGOZpcz— Головне в Україні (@glavnoe_ua) January 18, 2023
Голова ОДА Олексій Кулеба підтвердив падіння гелікоптера. НП сталася поряд із дитячим садком та житловим будинком.
У саду тим часом були діти. Наразі всіх евакуювали.
Після падіння вертольота у Броварах є загиблі, повідомила “Супільному” речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова.
Точна кількість жертв поки що не називається.