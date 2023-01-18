Кримінал

У Броварах упав гвинтокрил (оновлюється)

18 Січня 2023 09:13
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авіакатастрофа

У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил.

На місці падіння – пожежа, туди їдуть “швидкі”, пишуть у місцевих пабліках.

В Офісі президента вже підтвердили падіння.

“Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці”, – повідомив представник ОПУ Кирило Тимошенко.

В МВС повідомили про п’ятьох постраждалих.

Голова ОДА Олексій Кулеба підтвердив падіння гелікоптера. НП сталася поряд із дитячим садком та житловим будинком.

У саду тим часом були діти. Наразі всіх евакуювали.

Після падіння вертольота у Броварах є загиблі, повідомила “Супільному” речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Точна кількість жертв поки що не називається.


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