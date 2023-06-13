Кримінал

У Брно українець убив рома, намічаються заворушення

13 Червня 2023 21:51
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чехія, вбивство

Міський суд чеського Брно відправив під варту 37-річного іноземця, якого поліція підозрює у скоєнні вбивства. Національність затриманого поліція не розголошує, проте у ЗМІ та соціальних мережах є інформація, що агресором був українець, а жертвою став брненський ром, передає Радіо Прага.

Інцидент стався минулої суботи. Десятки тисяч людей того дня прийшли до Брненської греблі, розташованої в районі Бистрц, щоб подивитися феєрверк. За даними поліції, обвинувачений на трамвайній зупинці в районі Брно-Бистрц поранив ножем двох людей, одна з яких пізніше померла в лікарні. Поліція відмовляється надавати більш детальну інформацію про подію доти, доки не будуть опитані всі свідки.

Уповноважена уряду у справах ромської меншості Люція Фукова з приводу смерті в Брно юнака висловила жаль. Вона також закликала ромів зберігати спокій і не робити узагальнюючих висновків через національність злочинця. «Зрештою ми самі вже давно боремося проти узагальнень», – написала вона в соцмережі.

У зв’язку із загибеллю людей у Брно було призначено проведення демонстрації. За даними сайту новин Romea.cz, екстремісти почали використовувати подію з загибеллю людини в своїх політичних цілях. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан закликав громадян не піддаватися маніпуляціям з боку тих, хто хоче використати поганий вчинок однієї конкретної людини для розпалювання нетерпимості. «Принцип колективної провини настільки ж поганий, як і саме насильство», – заявив глава чеського МВС. Він сказав, що поліція розслідує смерть чоловіка у стандартному порядку.


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