У Бразилії футбольний клуб перейменували на “Маріуполь”

Бразильський футбольний клуб “Бател” взяв назву “Маріуполь” та виступатиме у кольорах української команди. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Маріупольську міську раду.

Бразильський клуб змінив назву на “Маріуполь” та запустив флешмоб #FcMariupolLives

“Бател” з бразильського штату Парана носитиме назву “Маріуполь” та виступатиме у кольорах української команди, доки місто не буде звільнено від російської окупації.

“Ось уже рік, як Маріуполь не з’являється ні на полі, ні за його межами. Бразилія завжди приймала тисячі українських іммігрантів. Український футбол завжди приймав великі бразильські таланти. Ми будемо піклуватися про ФК “Маріуполь”, доки всі українці знову не зможуть піти на стадіон, щоб переглянути гру своєї команди”, – йдеться у заяві клубу.

У штаті Парана проживає найбільша українська громада у Латинській Америці.