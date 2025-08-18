У Борисполі швидкісний поїзд Київ — Харків на смерть збив жінку

Сьогодні, 18 серпня, у місті Бориспіль Київської області під колесами потягу загинула жінка. Попередньо встановлено, що пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Реклама

Реклама

Повідомлення про те, що поблизу залізничного вокзалу смертельні травми дістала жінка, надійшло до поліції від чергового по станції.

“Правоохоронці попередньо встановили, що швидкісний потяг сполученням Київ — Харків збив 78-річну місцеву жительку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Потерпіла померла на місці події”, — розповіли в поліції.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ).