        Кримінал

        У Борисполі швидкісний поїзд Київ — Харків на смерть збив жінку

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 19:30
        Місце загибелі жінки у Борисполі / Фото: ГУНП в Київській області
        Сьогодні, 18 серпня, у місті Бориспіль Київської області під колесами потягу загинула жінка. Попередньо встановлено, що пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці.  

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Повідомлення про те, що поблизу залізничного вокзалу смертельні травми дістала жінка, надійшло до поліції від чергового по станції.

        “Правоохоронці попередньо встановили, що швидкісний потяг сполученням Київ — Харків збив 78-річну місцеву жительку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Потерпіла померла на місці події”, — розповіли в поліції.

        Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ).


