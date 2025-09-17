У Болгарії затримали російського судновласника, причетного до вибуху в Бейруті

У Болгарії затримали російського судновласника Ігоря Гречушкіна, вантаж якого став причиною потужного вибуху аміачної селітри в порту Бейрута у серпні 2020 року.
Про арешт повідомило Associated Press.
За даними прокуратури, Гречушкіна затримали минулого тижня в аеропорту Софії імені Васила Левського після його прибуття з Кіпру.
Зараз триває підготовка до екстрадиції до Лівану.
Нагадаємо, що майже п’ять років тому Ліван оголосив через Інтерпол ордери на арешт Гречушкіна та капітана судна Бориса Прокошева. Сам вибух у Бейруті 4 серпня 2020 року.