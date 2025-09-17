        Кримінал

        У Болгарії затримали російського судновласника, причетного до вибуху в Бейруті

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 09:34
        читать на русском →
        Наслідки вибуху у Бейруті / Кадр з відео
        У Болгарії затримали російського судновласника Ігоря Гречушкіна, вантаж якого став причиною потужного вибуху аміачної селітри в порту Бейрута у серпні 2020 року.

        Про арешт повідомило Associated Press.

        За даними прокуратури, Гречушкіна затримали минулого тижня в аеропорту Софії імені Васила Левського після його прибуття з Кіпру.

        Зараз триває підготовка до екстрадиції до Лівану.

        Нагадаємо, що майже п’ять років тому Ліван оголосив через Інтерпол ордери на арешт Гречушкіна та капітана судна Бориса Прокошева. Сам вибух у Бейруті 4 серпня 2020 року.


