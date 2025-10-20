        Політика

        У Болгарії назвали умову, за якої нададуть коридор літаку Путіна для візиту до Будапешта

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 20:43
        Георгій Георгієв та Петер Сійярто / Фото: EPA/BGNES
        Георгій Георгієв та Петер Сійярто / Фото: EPA/BGNES

        Болгарія надасть повітряний коридор російському диктатору Володимиру Путіну, якщо надійде відповідний запит, щоб він міг дістатися до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

        Про це повідомляє “Болгарське національне радіо” з посиланням на міністра закордонних справ країни Георгія Георгієва.   

        Це міністр МЗС Болгарії заявив під час засідання Ради із закордонних справ у Люксембурзі.

        “Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою цього є проведення зустрічі, найлогічніше — сприяти такій зустрічі всіма можливими способами”, — зазначив Георгієв.

        На запитання, чи означає це, що Болгарія справді надасть повітряний коридор, міністр відповів питанням.

        “А як пропонуєте провести зустріч, якщо один із її учасників не зможе туди дістатися?”, — сказав Георгієв.


