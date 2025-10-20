У Болгарії назвали умову, за якої нададуть коридор літаку Путіна для візиту до Будапешта

Болгарія надасть повітряний коридор російському диктатору Володимиру Путіну, якщо надійде відповідний запит, щоб він міг дістатися до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє “Болгарське національне радіо” з посиланням на міністра закордонних справ країни Георгія Георгієва.

Це міністр МЗС Болгарії заявив під час засідання Ради із закордонних справ у Люксембурзі.

“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою цього є проведення зустрічі, найлогічніше — сприяти такій зустрічі всіма можливими способами”, — зазначив Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Болгарія справді надасть повітряний коридор, міністр відповів питанням.

“А як пропонуєте провести зустріч, якщо один із її учасників не зможе туди дістатися?”, — сказав Георгієв.