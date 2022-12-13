У Білорусі призначено нового главу МЗС

Сьогодні в Білорусі оголошено про призначення нових міністра закордонних справ – ним став Сергій Алейник – і командувача ВПС та військ ППО (Андрій Лук’янович). Призначення співпали з раптовим оголошенням нових військових навчань, серія яких останні місяці триває поблизу кордонів України.

Попередній глава МЗС Білорусі Володимир Макей раптово помер 26 листопада у віці 64 років. Офіційну причину його смерті досі не названо. Сергій Алейник був заступником Макея із серпня 2020 року, ставши його першим заступником у лютому 2022 року. До цього Алейник працював повпредом Білорусі в ООН та інших міжнародних організаціях.

Новий командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук’янович змінив свого попередника, знятого з посади минулого місяця за віком.

Білорусь публічно заявляє, що не вступатиме у війну проти України, але при цьому Олександр Лукашенко дозволив Росії 24 лютого атакувати Україну з території Білорусі, а в жовтні наказав розмістити білоруські війська спільно з російськими біля кордону з Україною.

Серія маневрів білоруських ЗС викликає побоювання, що Лукашенко може вступити у війну на боці Росії.

Західні військові аналітики вважають, що невелика за розмірами білоруська армія не має ні достатніх сил, ні бойового досвіду, щоб переламати динаміку військових дій в Україні. Але ризик вступу Лукашенка у війну, як і раніше зберігається, що відволікає частину українських збройних сил від головних напрямків бойових дій на півдні та сході.