У Білому домі переймаються, чи вдягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом

У Білому домі запитали українських чиновників, чи з’явиться Президент України Володимир Зеленський у костюмі на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня. Це питання стало чутливим після візиту Зеленського до Америки у березні, коли стався дипломатичний скандал.

Про це пише Axios.

Минулого разу Трамп висміяв військовий стиль Зеленського, що, за словами американських посадовців, частково зіпсувало переговори. У червні на саміті НАТО Зеленський уперше після 2022 року одягнув піджак, і це викликало схвалення з боку Трампа.

Джерела кажуть, що в понеділок Зеленський приїде до Білого дому в чорному піджаку, але без краватки. Один з радників Трампа жартома заявив, що костюм був би “знаком миру”, але у Вашингтоні цього не очікують.

Попри попередні суперечки через стиль одягу, радники Трампа наголошують, що нинішня зустріч відрізнятиметься: Зеленський не повторить помилок, а сам президент став спокійніше реагувати на подразники.