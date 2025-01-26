У Білому домі обговорюють план передати контроль над американським підрозділом TikTok компанії Oracle

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над “планом із порятунку TikTok”, який передбачає передачу контролю над додатком компанії Oracle і групі інвесторів, пише NPR із посиланням на два джерела.

Серед потенційних інвесторів, які беруть участь у переговорах, джерела NPR називають також компанію Microsoft. Як зазначає Національне радіо, фактично це означатиме, що американські інвестори володітимуть контрольним пакетом акцій TikTok.

За умовами угоди, яку обговорюють у Білому домі, китайська компанія ByteDance, яка володіє соцмережею, збереже міноритарну частку, але алгоритм додатка, збір даних і оновлення програмного забезпечення контролюватимуть Oracle, кажуть джерела.

“Мета полягає в тому, щоб Oracle ефективно відстежував і забезпечував нагляд за тим, що відбувається з TikTok. ByteDance не зникне повністю, але це мінімізує китайське володіння”, – каже співрозмовник NPR.

Джерела зазначають, що умови угоди можуть змінитися і все ще перебувають у стадії узгодження.

Навесні 2024 року палата представників США схвалила закон, який дає змогу заборонити використання соцмережі TikTok у країні, якщо її не виділять із китайської компанії ByteDance, яка нею володіє. Конгресмени визнали, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити ByteDance передавати йому дані американських користувачів програми. У квітні документ підписав президент США Джо Байден, а в січні, за кілька днів до інавгурації Трампа, Верховний суд США підтримав цей закон. 19 січня він набув чинності.

Однак менш ніж за добу роботу застосунку відновили, а в повідомленні для користувачів йшлося: “Дякуємо за ваше терпіння і підтримку. Унаслідок зусиль президента Трампа TikTok повернувся у США”. Соцмережа також заявила, що працюватиме з президентом Трампом над “довгостроковим рішенням”, яке дасть змогу зберегти доступ до TikTok більш ніж 170 мільйонам американців.