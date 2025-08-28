У Біломі домі заявили, що Путін і Зеленський “не готові самі припинити війну”

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Володимир Зеленський та Володимир Путін наразі не готові самостійно завершити війну.

Про це вона сказала під час брифінгу.

За словами Левітт, президент США Дональд Трамп прагне припинення війни, однак для цього потрібно, щоб обидві сторони також виявили готовність.

“Обидві сторони поки що не готові самі закінчити війну. Президент Трамп хоче її завершення, але лідери двох країн також мають цього захотіти. Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше”, — сказала вона.

Коментуючи масований обстріл Києва, Левітт зазначила, що Трамп “не задоволений, але й не здивований”.

“Він не радий щодо цих новин. Але також не здивований. Ці дві країни воюють уже довгий час. Росія запустила цю атаку по Києву. І так само Україна недавно завдала удару по російських нафтопереробних об’єктах. Вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів протягом серпня. Тож президент продовжує уважно спостерігати. І ці вбивства, на жаль, тривають, поки триває війна. Тому президент хоче її завершення”, — наголосила прессекретар.