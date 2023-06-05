Кримінал

У Білгородській області поліція помилково розстріляла машину з мобілізованим

5 Червня 2023 09:53
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білгород

У Білгородській області співробітники ДПС випадково поранили мобілізованого — він їхав машиною, по якій відкрили вогонь.

Як пише “База”, поліцейські помітили білу “десятку” в районі села Крутий Лог. Машина проходила за орієнтуванням, тому співробітники поліції спробували її зупинити, проте водій проїхав повз. Почалася погоня. Під час переслідування співробітники ДПС вісім разів вистрілили у машину. Остання куля влучила точно в колесо, «десятка» зупинилася.

Виявилося, що окрім водія всередині сидів військовослужбовець – 22-річний мобілізований із Пскова. Одна з куль, випущених по машині, потрапила йому в тулуб. Хлопця госпіталізували до найближчої лікарні. Водієві «десятки» пощастило більше — його не поранили, обмежився штрафом за невиконання вимог співробітників поліції.


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