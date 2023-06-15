У Білгородській області “кадирівці” стоять за спинами російських строковиків

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що батальйон «Захід-Ахмат» розпочав охорону російського кордону на території Білгородської області та «надання протидії українським диверсійним групам». Про це повідомляється у його телеграм-каналі.

За словами глави республіки, в районі населеного пункту Нехотіївка чеченські бійці «зміцнюються на території КПП». Бійці батальйону також розпочали чергування на пропускному пункті біля села Казинка Грайворонського району.

Кадиров додав, що жителі прилеглих до кордону з Україною територій «можуть бути спокійні», оскільки бійці батальйону «Захід-Ахмат» разом з іншими силовими підрозділами та службами «подбають про їхню безпеку».

Білгородське видання «Попіл» із посиланням на військових, які «обізнані про ситуацію на кордоні», пише, що «добровольці з полку “Ахмат“ зайняли у кращому разі третій-п’ятий ешелони оборони». За даними видання, на першому-другому ешелонах, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону, знаходяться російські строковики.

Проросійський телеграм-канал “Гарячі точки” ще 13 червня писав, що бійці “Ахмата” відмовилися займати позиції в прикордонних з Україною районах, “обґрунтувавши це тим, що вони планують контролювати ситуацію, а не боротися з ДРГ”.