Кримінал

У Білгороді спалахнула підстанція

19 Жовтня 2022 20:17
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білгород

У Білгороді – нова аварія: спалахнула підстанція, без електрики залишилися дві вулиці. Російські користувачі соцмереж публікують фото та відео пожежі.

Щодо причин аварії поки що циркулюють кілька версій.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що на підстанції спалахнув трансформатор – від перенапруги. Крім того, користувачі з російської та української сторін припускають, що це може бути ракетний удар чи диверсія українців, а деякі українські канали пишуть, що на підстанцію впала несправна російська ракета.

Переконливих доказів жодної з цих версій в інформаційному просторі поки що не видно.


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