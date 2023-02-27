У Білгороді шукають українських диверсантів

У Білгородській області шукають групу диверсантів, можливо перевдягнених у російську форму.

Як повідомляє «База», правоохоронці мають список із 10 прізвищ та імен, якими можуть представлятися диверсанти. У тому числі є ім’я однієї дівчини. Також диверсанти або особи, які допомагають ЗСУ, можуть бути переодягнуті у форму російських військовослужбовців.

За інформацією слідства, диверсанти можуть пересуватися різними автомобілями. Насамперед поліцейських цікавлять УАЗ «буханка», кілька автомобілів ВАЗ, Мазда, чорний Фольксваген, Мітсубісі та УАЗ «Патріот».