Кримінал

У Білгороді шукають українських диверсантів

27 Лютого 2023 11:15
51
читать на русском →
білгород

У Білгородській області шукають групу диверсантів, можливо перевдягнених у російську форму.

Як повідомляє «База», правоохоронці мають список із 10 прізвищ та імен, якими можуть представлятися диверсанти. У тому числі є ім’я однієї дівчини. Також диверсанти або особи, які допомагають ЗСУ, можуть бути переодягнуті у форму російських військовослужбовців.

За інформацією слідства, диверсанти можуть пересуватися різними автомобілями. Насамперед поліцейських цікавлять УАЗ «буханка», кілька автомобілів ВАЗ, Мазда, чорний Фольксваген, Мітсубісі та УАЗ «Патріот».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 12:22
11

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
14

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
79

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
27 Лютого 2023 10:16
20

Наречені можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через “Дію”
27 Лютого 2023 09:28
159

Москва стурбована “незрозумілими вибухами” у Маріуполі – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки