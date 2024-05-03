Суспільство

У Берліні сталася пожежа на оборонному заводі Diehl

3 Травня 2024 15:05
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німеччина, пожежа
Пожежа на зоводі Diehl у Берліні / Фото: Bild

Пожежа в Берліні сталася на металургійному заводі компанії Diehl. На палаючому підприємстві знаходиться сірчана кислота і ціанід міді.

Про це повідомив представник пожежної бригади Адріан Венцель, який наразі перебуває на місці пожежі, передає Bild.

“Зараз будівля повністю охоплена вогнем на чотирьох поверхах. Частина будівлі вже обвалилася. Ми гасимо тільки зовні. Зсередини вогонь уже неможливо взяти під контроль… Ми можемо підтвердити, що в будівлі також горіли хімікати. Там зберігалися сірчана кислота і ціанід міді. Існує небезпека утворення ціанистого водню, який піднімається в повітря разом із димом. Наразі на чергуванні перебувають 130 пожежників”, – повідомив Венцель.


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