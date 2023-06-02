Суспільство

У Бердянську потужні прильоти в район морського порту

2 Червня 2023 15:53
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бердянськ

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Бердянськ Запорізької області пролунали сильні вибухи.

Вибухи були в порту, звідти почали йти судна, повідомляє “Бердянськ Сьогодні” в Telegram. Окупанти вже підтвердили цю інформацію. За їхніми даними, у порт прилетіли кілька ракет.

“У селі Осипенко також чути було вибух, а в районі полігону був дим сивого кольору, але швидко зник, а також у небі була видна смуга, і вона явно не від літака. Також бердянці кажуть, що летіло й у бік Коси. Але, за попередньою інформацією, ракету збили. Могла впасти в районі Слобідка”, – йдеться в повідомленні.

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що близько 12 години по Бердянську завдали удару Збройні сили України.


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