У Бельгії внаслідок шторму “Сіаран” загинула дитина з України

Внаслідок шторму “Сіаран” у Західній Європі загинули щонайменше 12 осіб, серед яких – п’ятирічний хлопчик з України, на нього у бельгійському Генті та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику.

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України, передає “Європейська правда”.

“Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в (бельгійському) Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними”.

За даними бельгійських ЗМІ, на п’ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику. Згодом хлопчик помер у лікарні, водночас інша дитина зазнала легких травм.

За даними бельгійських ЗМІ, на п’ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику. Згодом хлопчик помер у лікарні, водночас інша дитина зазнала легких травм.

Ще одною жертвою в Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку у парку впало зламане дерево. Разом із нею була дочка, яка отримала перелам ноги.