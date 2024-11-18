У Балтійському морі пошкоджено фінсько-німецький підводний кабель зв’язку

Між Фінляндією та Німеччиною виявили пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю C-Lion1.

Про це повідомила компанія Cinia, що займається оптоволоконними мережами та надає телекомунікаційні послуги, передає Yle.

Служба безпеки та розвідки Фінляндії зазначила, що наразі зарано робити висновки щодо причини пошкодження кабелю.

“Найбільш поширеною причиною обриву є людська діяльність, така як риболовля чи постановка якоря”, — сказав представник служби.

Не виключено, що пошкодження може бути наслідком диверсії. Кабель, введений в експлуатацію у 2016 році, проходить поруч з газопроводом Nord Stream.