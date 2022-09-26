У Балаклії відновлено електропостачання

Завдяки енергетикам, військовим саперам та саперам ДСНС відсьогодні по місту Балаклія у Харківській області буде подано напругу у помешкання громадян міста.

Про це повідомляє Балаклійська міськрада.

На першому етапі заплановано заживити близько 70% абонентів міста.

“На жаль, через технічні причини, без світла поки залишуться сел. Нафтовиків та Лагері. Роботи продовжуються над ремонтом енергетичної інфраструктури по місту та по іншим населеним пунктам Балаклійської громади”, – йдеться у повідомленні.

Також запланована подача живлення на водозабір та працівниками КП «Балаклійський водоканал» у тестовому режимі буде проводитись подача води мешканцям міста.