Економіка

У Балаклії відновлено електропостачання

26 Вересня 2022 12:39
47
балаклія

Завдяки енергетикам, військовим саперам та саперам ДСНС відсьогодні по місту Балаклія у Харківській області буде подано напругу у помешкання громадян міста.

Про це повідомляє Балаклійська міськрада.

На першому етапі заплановано заживити близько 70% абонентів міста.

“На жаль, через технічні причини, без світла поки залишуться сел. Нафтовиків та Лагері. Роботи продовжуються над ремонтом енергетичної інфраструктури по місту та по іншим населеним пунктам Балаклійської громади”, – йдеться у повідомленні.

Також запланована подача живлення на водозабір та працівниками КП «Балаклійський водоканал» у тестовому режимі буде проводитись подача води мешканцям міста.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
26 Вересня 2022 16:21
0

Перемога над Росією не буде остаточною, а дасть час готуватися до нової війни, – Залужний
26 Вересня 2022 14:42
68

Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина
26 Вересня 2022 14:15
155

Зеленський показав фото знищеної Салтівки
26 Вересня 2022 13:57
293

У екс-командувача британської армії погані новини для російських новобранців
26 Вересня 2022 13:30
150

Російські військові розгортають блокпост на кордоні з Грузією
Останні новини
усі новини