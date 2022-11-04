Кримінал

У Балаклійській громаді судитимуть “начальницю відділу освіти” при окупантах

4 Листопада 2022 19:33
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колаборант

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. Так, у травні вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».

«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:

  • здійснювала керівництво діяльністю відділу;
  • брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;
  • видавала накази про прийняття працівників на роботу;
  • укладала трудові договори з працівниками;
  • організовувала та проводила колективні наради;
  • надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
  • складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.


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