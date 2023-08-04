У Австралії жінка отруїла чоловіка овочевим супом

В Австралії судили жінку, яка у 2020 році отруїла чоловіка овочевим супом із 50-ма пігулками від біполярного розладу.

Жителька штату Квінсленд Джудіт Енн Венн підмішала в суп для свого чоловіка Ленса Хілтона Венна смертельну дозу рецептурних таблеток, вважаючи, що це був “єдиний вихід з нестерпної та безнадійної ситуації”.

69-річна жінка визнала себе винною у вбивстві. Її засудили до тюремного ув’язнення 4 серпня, повідомляє The Guardian.

Суд міста Брісбена заявив, що Джудіт Енн Венн зазнала фізичного та емоційного насильства від чоловіка, а її злочин став наслідком “трагічної низки подій”.