У АРМА зʼявилась тимчасова очільниця

Тимчасовою в.о. голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) призначено Ярославу Максименко.

Про це повідомили в АРМА.

Реклама

Реклама

14 серпня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив її колективу відомства на новій посаді.

Соболев наголосив, що Максименко має значний досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє механізми управління арештованим майном. Він також нагадав, що новий закон про реформу АРМА розширює повноваження агентства, а серед пріоритетів визначено проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника.

До призначення в АРМА Максименко обіймала посаду директорки департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, де координувала формування та реалізацію санкційної політики, зокрема управління підсанкційними активами.

Вона також була однією з ключових розробників корпоративної реформи державного сектору та брала участь у впровадженні систем ProZorro і ProZorro.Продажі.