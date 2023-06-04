Політика

У 7,5 разів більше: Данілов розповів, скільки солдат Росія втратила у Бахмуті

4 Червня 2023 15:41
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бахмут, данілов

Росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю секретаря РНБО Олексія Данілова.

“З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (окупантів, – ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші”, – заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО наголосив, що Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 червня Росія втратила у війні проти України вже майже 210 своїх військових. Найбільших втрат Росія зазначає на сході, де зараз точаться запеклі бої.


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