Суспільство

У 7 областях аварійні відключення світла
16 Липня 2024 12:08
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відключення, світло
Ілюстративне фото / AP

З ладу вийшло обладнання на одному з енергооб’єктів України – енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

“О 10:00 “Укренерго” віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях”, – додали у пресслужбі.


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