У 67-й бригаді прокоментували перехід групи “Гонор” Філімонова у 59-ту бригаду

У Збройних силах України постійно відбуваються переміщення військовослужбовців з одних бригад до інших з різних тактичних необхідностей. Тому перехід військових з роти “Гонор” у 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка є “нормальною практикою”.

Про це у коментарі “Суспільному” заявила заступниця командира бригади з морально-психологічного забезпечення 67 ОМБр ДУК Діана Виноградова.

“Це Збройні сили України. Щодня, щогодини, щотижня відбувається переміщення військовослужбовців з одних бригад до інших з різних тактичних необхідностей. Відповідно, та група військовослужбовців, яка перемістилася із 67 бригади можуть вважати доцільнішим проходити службу у 59 бригаді”, — сказала вона.

За словами Виноградової, перемістилися, переважно група роти Гонор, яка не була раніше, до повномасштабного вторгнення, частиною Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.

“Я мушу вас запевнити, що це абсолютно нормальна практика. Військовослужбовці, які перейшли з нашої бригади, будуть продовжувати захищати Україну у складі 59-ї бригади. Ми зичимо їм успіху і перемоги на цьому шляху боротьби з російським окупантом”, — зазначила вона.

Виноградова наголосила, що перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла 67-ї окремої механізованої бригади ДУК “продовжує діяти, як і діяв під командуванням командира батальйону друга Капусти, майора Капустяка”.

6 лютого офіцер ЗСУ Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону “Вовки Да Вінчі”. Керівниця медичної служби “УЛЬФ” Аліна Михайлова повідомила, що батальйон “Вовки Да Вінчі” оголосив призначення нового командира та тепер є в складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У 67 ОМБР ДУК повідомили, що Командиром 1-го окремого штурмового батальйону ім. Героя України Дмитра Коцюбайла у складі 67 ОМБР ДУК лишається Юрій Капустяк.