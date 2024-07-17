Політика

У 2025 році Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України 
17 Липня 2024 12:46
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німеччина, україна
Ілюстративне фото / AP

17 липня німецький уряд має ухвалити виділення вдвічі меншої суми на підтримку України, ніж на 2024 рік.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт документа, що опинився у розпорядженні агентства

У середу уряд Німеччини має нарешті затвердити бюджет на 2025 рік – після тривалих переговорів, що стали непростим випробуванням для “світлофорної коаліції” в умовах необхідності не збільшувати держборг понад встановлені межі.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер наполягав, що витрати потрібно обмежити після вищих видатків під час пандемії коронавірусу та енергетичної кризи.

У проєкті нібито передбачено удвічі менші кошти на військову допомогу Україні – закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.  


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