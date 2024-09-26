Економіка

У 2024 році українці почали частіше купувати нові машини
26 Вересня 2024 13:12
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

У серпні цього року українці витратили на нові авто на 50% більше порівняно з серпнем 2023.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

Витрати українців на нові авто за серпень 2024 року на 45% більші, ніж за аналогічний період минулого року, і на 28% порівняно з липнем.

Близько половини цих коштів було витрачено на машини лише п’яти брендів. Лідером став преміальний німецький BMW із продажами на 2,15 млрд грн. Далі йде Toyota, автівки якої принесли дилерам 2,14 млрд грн. Третє місце посів Mercedes-Benz із показником у 1,2 млрд грн.

До п’ятірки найбільш популярних марок також увійшли Volkswagen із витратами на 948 млн грн і Audi — 752 млн грн.

Окрім цього, українці активно купували нові авто таких брендів, як Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.

Загалом з початку 2024 року в Україні було придбано нових автомобілів на 82,4 млрд грн, що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.


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