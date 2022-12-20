Суспільство

Тюменський суд таки розгледів “війну”, а не “воблу” в написі “нет в***е”

20 Грудня 2022 11:27
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росія

Центральний районний суд Тюмені визнав винною активістку Алісу Климентову у дискредитації російської армії за те, що вона написала на асфальті “НЕТ В***Е”. Її оштрафували на 30 тисяч рублів. Про це повідомляє об’єднана прес-служба судів Тюменської області.

У жовтні Климентової вдалося уникнути адміністративної справи, оскільки вона змогла переконати суддю в тому, що написала не “ні війні”, а “ні воблі”, оскільки “зазнає неприязні до цього виду риб”.

Однак незабаром справа була надіслана на новий розгляд.


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