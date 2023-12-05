Кримінал

Тисячі фінських безпілотників потрапили до РФ, попри санкції

5 Грудня 2023 16:02
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санкції

Митна служба Фінляндії розслідує справи, за якими в Росію від фінських експортерів надійшло майже 3,5 тисячі дронів вартістю понад 2 млн євро. Продукція мала б перевозитися транзитом через територію РФ до Казахстану.

Про це 5 грудня написала пресслужба фінської митниці.

Як ідеться у повідомленні, митниця дослідила кримінальну справу, згідно з якою 2 фінські компанії експортували в Росію підсанкційне оборонне обладнання: електроніку, безпілотники тощо. В іншому епізоді йдеться про 30 операцій експорту, коли в РФ, імовірно, потрапили мікроконтролери та напівпровідникові на понад 600 тисяч євро.

В обох випадках продукція перевозилася транзитом через Росію та проходила митне очищення для експорту в інші країни. Зокрема, антидронове обладнання навесні 2023 року мало б прибути до Казахстану. Росія мала бути лише транзитною територією.

Згідно із санкціями Євросоюзу проти Росії через її вторгнення до України, ці товари не можна постачати до РФ.

В обох компаніях одна й та сама відповідальна особа. Митниця підозрює, що одна з компаній закуповувала підсанкційні продукти, а інша відвозила їх до Російської Федерації.

“Судячи з попереднього розслідування, є ознаки того, що діяльністю керували з Росії”, — каже директор з нагляду на фінській митниці Ханну Сінкконен.

Загалом у злочині підозрюють шістьох людей, одна з яких із вересня вже за ґратами. Фінляндія не назвала імен підозрюваних. Митниця каже, що для розкриття злочину співпрацювала з владою Нідерландів, Великої Британії та США, а ще з Європолом. У грудні 2023 року справу скерують до прокуратури.


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