Тиск Росії на експорт українського зерна ослабне, – Держдеп

Тиск росії на український експорт зерна через Чорне море, швидше за все, ослабне найближчими тижнями, оскільки більше суден зможуть залишати українські порти, а зростання витрат ймовірно змусить Москву переглянути свою відмову від участі у “зерновій угоді”.

Про це заявив голова Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Браєн

“Кілька факторів… вплинуть на їхні розрахунки. Один із них полягає в тому, що їхній вплив зменшиться. Зараз кілька кораблів України вже вийшли та залишилися в територіальних водах. … Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, зміняться фактори, які змусили росію вірити, що вона виграє від виходу (виходу з зернової ініціативи)”, — сказав О’Брайен про погляди москви щодо Чорноморського зерна.

За словами Джеймса О’Браєна, одним з факторів впливу на рішення росії є те, що їхнє ціноутворення постраждає від нападів на українські кораблі. Це призведе до того, що страховики підвищать ставки, а витрати москви відповідно зростуть. Для росії це економічно не вигідно.

О’Браєн також повідомив, що світові лідери на Генеральній асамблеї ООН цього тижня підіймали питання відновлення зернової угоди, від якої росія відмовилася у липні.

Країни Заходу звинуватили рф у використанні продовольства як зброї війни, вийшовши з чорноморської угоди, що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім здійснила неодноразові авіаудари по українських портах і зернових складах.