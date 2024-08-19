Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт

Печерський суд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня включно.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео, зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.