Кримінал

Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт
19 Серпня 2024 17:18
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Народний депутат Микола Тищенко в залі суду / Фото: hromadske

Печерський суд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня включно.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео, зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.


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