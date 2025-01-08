Тищенко прийшов до Верховної Ради

Народний депутат Микола Тищенко 8 січня з’явився на засіданні Верховної Ради, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тищенко перебував під цілодобовим арештом до 23 грудня. Рішення про продовження запобіжного заходу суд у Дніпрі мав ухвалити 6 січня, але засідання перенесли на 10-те через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.

До того Тищенко двічі проігнорував вимогу суду прибути на засідання. Його навіть мали доставити примусово, але не змогли, бо із самого ранку Тищенко перебував у лікарні. Мовляв, о четвертій годині ранку в нього прихопило серце.

Звинувачення проти Тищенка стосуються інциденту, який стався у червні 2024 в центрі Дніпра. Тоді група невідомих чоловіків у формі напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра (позивний Син), коли той був із дитиною. Тоді исали, що люди у формі – це охоронці Тищенка.

Зрештою, ДБР оголосило Тищенку підозру. За даними слідства, військового незаконно затримали саме за його вказівкою.