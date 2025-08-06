“Ти громадський довбо**б”: Міський голова Івано-Франківська посварився з громадським активістом

В Івано-Франківську під час зустрічі з мешканцями міський голова Руслан Марцінків вступив у словесну перепалку з одним із учасників, назвавши його “громадським довбой*бом”.

Інцидент стався під час обговорення земельного питання, з яким на прийом прийшли голова ОСББ “Млинарська” Тетяна Кульпа та Богдан Козак, який представився громадським активістом. Саме останній оприлюднив відео події в соцмережах.

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Під час розмови Марцінків відмовився спілкуватися з Козаком, посилаючись на попередні конфлікти: “Ви плакати тримаєте, двері вибивали, тому я говорити з вами не хочу”. Коли ж Козак знову представився як активіст, мер відповів: “Ти не громадський активіст. Ти громадський довбой*б”.

У відповідь Козак також назвав Марцінківа “довбой*бом”. Після цього чоловіка вивели з приміщення муніципальні вартові.

Згодом Руслан Марцінків прокоментував ситуацію у соцмережах, заявивши, що емоційно відреагував на провокації:”На прийомі громадян всяке буває… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції. Але з хамами — по-хамськи”.