Політика

“Ти або працюєш, або воюєш”. Що ще сказав Зеленський у Новорічному зверненні

1 Січня 2024 09:49
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Президент України Володимир Зеленський виступив ввечері 31 грудня з 20-хвилинним новорічним зверненням, у якому закликав українців посилити єдність та активізувати боротьбу.

Президент подякував усім українцям, які “працюють і борються щодня, бо знають, що війни самі собою не закінчуються – їх закінчують, а перемогу не отримують і не дарують – її здобувають”.

“Для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба”, – сказав він, додавши, що “перемогти” означає “пересилити себе та зробити більше, ніж здавалося можливим на перший погляд”, бо “кожен з нас здатен на більше”.

Зеленський побажав “кожному, хто вже знайшов себе, щоб у них поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті, а кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома”.

Головним здобутком 2023 року президент назвав те, що Україна та українці “стали сильнішими”. “Ми не зникли в темряві. Темрява не проковтнула нас. Темрява програла нам”, – сказав він.

Президент пообіцяв, що у 2024 році “ворог відчує лють вітчизняного виробництва”. Йдеться про виробництво української техніки, артилерії, снарядів, дронів і щонайменше мільйона FPV-дронів. “Усе, чим ми щедро будемо пригощати. На суші, у повітрі та, звісно, на морі. На нашому Чорному морі”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що цього року Росія вже побачила результативність дій української техніки, що стали “чорною сторінкою в історії рашистського флоту”.

“Той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна”, – сказав Зеленський на тлі картини з палаючим Кремлем.


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