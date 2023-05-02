Політика

Twitter зняв обмеження з поста Медведєва про Польщу

2 Травня 2023 18:17
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Twitter, медведєв

Із запису Дмитра Медведєва у Twitter про необхідність “винищувати польських найманців” знято обмеження, його знову можна переглянути.

Соцмережа повідомила, що цей твіт “порушує правила Твіттера, але Твіттер вирішив, що його варто залишити доступним в інтересах громадськості”.

У твіті Медведєв пише, що він “не бачить жодного сенсу” у збереженні дипвідносин з Польщею і що “цієї держави для нас існувати не повинно доти, доки там суцільні русофоби при владі”.

Він також писав, що польських добровольців, що воюють в Україні, “потрібно безжально винищувати, як смердючих щурів”.

У квітні адміністрація Twitter заблокувала у Німеччині, Польщі, Греції та Латвії показ твіту Медведєва про «зникнення» України.


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