Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, адже багато європейських компаній продовжують торгувати з РФ та Білоруссю.

Про це він сказав в інтерв’ю TVN24, передає Еспресо.

Польський прем’єр переконаний, що санкції проти Росії “повинні перестати бути фіктивними”.

За його словами, багато компанії, зокрема у Польщі, успішно обходять міжнародні санкції і ведуть бізнес з Росією та Білоруссю, адже “чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб його дотримуватись їх дійсно суворо”.



Туск також додав, що заморожених російських активів може бути достатньо для забезпечення перемоги України у війні.

“Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми”, – зазначив посадовець.

Туск наголосив, що Польща “поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор”.