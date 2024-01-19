Суспільство

Турецький космонавт в перший раз полетів у космос

19 Січня 2024 07:51
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туреччина, космос

Турецький космонавт Альпер Гезеравджи вперше полетів у космос в рамках місії Ax3 разом з іспанськими, італійськими та шведськими астронавтами.

Про це пише Укрінформ.

“Моя дорога націє, ми є свідками історичного моменту. Ми живемо в той час, коли наша спільна гордість досягає свого піка. Ми вступаємо у друге століття нашої Республіки, століття Туреччини, з першою пілотованою космічною місією”, – звернувся до нації президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Космічна місія триватиме 14 днів, протягом яких турецький космонавт проведе 13 різних наукових експериментів. Наукові дослідження проводитимуться в таких галузях, як астрономія, медицина, генетика та матеріалознавство

Перший зв’язок з космонавтами був встановлений приблизно через 1,5 години після початку космічної подорожі.

“Це був чудовий старт, чудові відчуття від зворотного відліку і вся дорога сюди були чудовою подорожжю”, – сказав Альпер Гезеравджи під час першого відеозвязку.

Він також процитував слова Ататюрка: «Майбутнє в небі».


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