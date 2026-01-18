Турецька тенісистка Сонмез стала улюбленицею публіки в Мельбурні після допомоги болгерл

Кваліфаєрка з Туреччини Зейнеп Сонмез не лише вийшла до другого кола Australian Open, а й здобула симпатії вболівальників, прийшовши на допомогу болгерл, якій стало зле під час матчу, повідомляє Reuters.

Інцидент стався у неділю під час поєдинку першого кола Australian Open між Зейнеп Сонмез і 11-ю сіяною “нейтралкою” Єкатєріною Алєксандровою. За рахунку другого сету, коли Сонмез готувалася приймати подачу, болгерл, яка перебувала біля вишки судді, втратила рівновагу та впала на корт через спеку в Мельбурні.

Дівчина підвелася, однак за кілька миттєвостей знову похитнулася. Побачивши це, 23-річна Сонмез зупинила гру та під оплески трибун підбігла до болгерл. Тенісистка підтримала її, поклала руку собі на плече та допомогла дістатися до стільця, де медики надали необхідну допомогу.

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7 — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Попри те що туркеня програла другий сет, у підсумку вона здобула перемогу з рахунком 7:5, 4:6, 6:4. Цей успіх дозволив Сонмез уперше в історії жіночого тенісу Туреччини вийти до другого кола Australian Open.

Перемога стала продовженням успішного сезону для Сонмез. У 2025 році вона дійшла до третього кола Вімблдону, що стало найкращим результатом турецької тенісистки на турнірах Великого шолома в професіональну епоху.