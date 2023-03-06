Турецька опозиція оголосила ім’я єдиного кандидата на выборах президента

Опозиційний блок «Народний альянс», що складається з кількох турецьких партій, висунув у понеділок, 6 березня, єдиного кандидата для участі у президентських виборах Кемаля Киличдароглу, голову Народно-республіканської партії, заснованої першим президентом республіки Мустафою Кемалем Ататюрком.

Ім’я Киличдароглу було оприлюднене під час опозиційного мітингу в Анкарі. Альянс також оголосив, що лідери п’яти інших опозиційних партій стануть віце-президентами у разі перемоги опозиції на виборах.

Вибори президента Туреччини заплановані на 14 травня цього року. Крім того, того ж дня відбудуться парламентські вибори.

У турецьких політичних колах Киличдароглу вважається найменш сильним кандидатом з усіх опозиційних і його висування – свого роду удача для Ердогана.

Втім, рейтинг останнього просів після нещодавнього руйнівного землетрусу, тому боротьба за перемогу на виборах для нинішнього президента може бути зовсім не простою.