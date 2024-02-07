Економіка

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом

7 Лютого 2024 08:38
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байрактар
Завод Baykar / Фото: Baykar Makina

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво великого заводу під Києвом. Про це заявив президент компанії Халюк Байрактар в інтерв’ю Reuters.

“Наш завод будується. Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до обладнання та організаційної структури. … Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб”,— сказав Халюк. 

Очільник компанії зазначив, що планована потужність заводу складатиме 120 одиниць на рік, проте досі не зрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі безпілотника TB2, чи це буде наступна модель — TB3.

Стосовно безпекових аспектів Байрактар заявив, що плани “повним ходом рухаються вперед” і що “ніщо” не може їх зупинити.


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