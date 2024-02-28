Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, – Ердоган

Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських переговорів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Інтерфакс-Україна.

“Для досягнення миру ми готові відновити процес переговорів, які раніше відбувалися в Стамбулі”, – заявив Ердоган у відеозверненні до учасників саміту “Україна – Південно-Східна Європа”.

“Дипломатія і діалог мають отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром. (…) Я вважаю, що необхідно ініціювати спільні зусилля, хоча б для визначення загальних параметрів миру”, – додав турецький президент.

Ердоган також наголосив на необхідності встановлення принципів гарантії безпеки комерційних суден у Чорному морі та повідомив, що Туреччина бере участь у переговорах щодо створення нового положення ООН про зобов’язання щодо забезпечення безпеки.