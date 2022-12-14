Суспільство

Турчинов спростував чутки про свою загибель

14 Грудня 2022 21:42
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фейк

Колишній виконувач обов’язки президента України, а нині боєць ЗСУ Олександр Турчинов спростував чутки про свою загибель.

“Хочу засмутити орків-мрійників – не дочекаєтесь!” – написав він у соцмережах у відповідь на інформацію про свою загибель у ДТП.

Він також порадив рашистам починати копати ями для себе. “Вони вам знадобляться найближчим часом!” – написав Турчинов.


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