Колишній виконувач обов’язки президента України, а нині боєць ЗСУ Олександр Турчинов спростував чутки про свою загибель.

“Хочу засмутити орків-мрійників – не дочекаєтесь!” – написав він у соцмережах у відповідь на інформацію про свою загибель у ДТП.

Він також порадив рашистам починати копати ями для себе. “Вони вам знадобляться найближчим часом!” – написав Турчинов.

В російських змі почали розганяти фейк про мою загибель. Хочу засмутити орків-мрійників – не дочекаєтесь!

Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться наближчим часом! pic.twitter.com/OIpy9y5ziB — Олександр Турчинов (@Turchynov) December 14, 2022