Суспільство

Тризуб на монументі Батьківщини-матері незабаром буде встановлено

26 Липня 2023 15:05
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київ

У Києві почали підготовку до встановлення на щиті монумента “Батьківщина-мати” Герба України замість герба СРСР, у Мінкульті запевняли, що все робиться за кошти меценатів. 

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики

“Поки на столичному підприємстві завершують виготовлення тризуба, Батьківщина-мати готується до історичних змін”.

25 липня Мінкульт показав на відео, як Батьківщину-мати готують до оновлення, хоча в суспільстві лунала думка, що під час війни всі кошти краще вкладати в перемогу.

Міністерство також повідомило, що Тризуб для Батьківщини-матері виготовлять із європейського металу, бо сталь, надана мекомбінатом “Запоріжсталь”, для виготовлення частини виробу “не відповідає технічним вимогам”. Будівельники склали дефектний акт.

Як пояснили у Мінкульті, метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері. Спершу планували використовувати сировину європейську та вітчизняну – з “Запоріжсталі”. Проте партія, що надійшла з комбінату, показала суттєву різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту. 

“Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи. Використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн”, – заявили у міністерстві. 

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн. Усі гроші надають донори й меценати, жодної копійки з державного бюджету не витратять, запевнили в Мінкульті.

Оновити Батьківщину-мати планують до 24 серпня 2023 року, коли Україна відзначатиме 32 роки незалежності. 


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