Три африканські дівчинки померли після “ритуалу” обрізання статевих органів

Поліція західноафриканської країни Сьєрра-Леоне розслідує смерть трьох дівчат, які піддалися каліцтву жіночих статевих органів.

Батьки дівчат і виконавці жахливого “ритуалу” перебувають під вартою, пише The Guardian, передає Правда.Життя.

12-річна Адамсей Сесай, 13-річна Саламату Джаллох і 17-річна Кадіату Бангура загинули під час ритуальної церемонії обрізання минулого місяця.

Жіноче обрізання передбачає часткове або повне видалення зовнішніх жіночих статевих органів і вважається порушенням прав жінок і дівчат. У 2012 році Організація об’єднаних націй прийняла резолюцію про заборону цієї практики, але вона все ще є приблизно в 30 країнах.

Згідно з нинішніми даними, щонайменше 200 мільйонів жінок і дівчат були піддані каліцтву жіночих статевих органів.

Незважаючи на заклики активістів і правозахисників криміналізувати цю практику, вона залишається законною в Сьєрра-Леоне. Національне опитування в 2019 році показало, що 83% жінок піддалися обрізанню, що трохи менше порівняно з 90% у 2013 році.

Процедура є частиною так званого традиційного ритуалу, який “знаменує вступ дівчини в жіноче життя”. Його здійснюють так звані совеї – старші члени суто жіночих таємних товариств Бондо.

“Коли ми зустрічаємося з совеями, вони часто кажуть, що жіноче обрізання є для них важливим джерелом доходу. Сім’ї можуть витратити від 300 до 400 доларів на всю церемонію, яка триває три тижні”, – каже Аміната Корома, виконавчий секретар Форуму проти шкідливих практик.

Вона додає, що уявлення людей про жіноче обрізання змінюються, але “це поступова зміна”.

У 2021 році 21-річна Масерай Сей з району Бонте на півдні Сьєрра-Леоне померла від ускладнень після каліцтва жіночих статевих органів. Виконавця церемонії звинуватили в ненавмисному вбивстві, але справу було закрито через помилку в медичному висновку про смерть.

Дівія Шрінівасан, яка очолює напрямок з викорінення шкідливих практик у неурядовій організації Equality Now, каже:

“Абсолютно неприйнятно, що, незважаючи на те, що в Сьєрра-Леоне жінки та дівчата продовжують помирати від каліцтв, уряд зберігає повну апатію та небажання вжити необхідних заходів, щоб запобігти цим смертям або заборонити цю практику”.