Троє співробітників “Нової пошти” постраждали внаслідок ракетного удару по сортувальному депо

У ніч на 28 серпня військові російська ракета влучила по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури у Києві — по “Новій пошті”. Троє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти”.
Під атаку потрапило сортувальне депо пошти, влучання прийшлося в автодвір.
Унаслідок удару постраждали троє працівників компанії. Двоє поранених перебувають у стані середньої тяжкості, стан третього — тяжкий.
“Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими”, — зазначили в компанії.