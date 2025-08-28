        Суспільство

        Троє співробітників “Нової пошти” постраждали внаслідок ракетного удару по сортувальному депо

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 13:09
        Рятувальники на місці обстрілу у Києві / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці обстрілу у Києві / Фото: ДСНС

        У ніч на 28 серпня військові російська ракета влучила по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури у Києві — по “Новій пошті”. Троє людей зазнали поранень.

        Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти”.

        Під атаку потрапило сортувальне депо пошти, влучання прийшлося в автодвір.

        Унаслідок удару постраждали троє працівників компанії. Двоє поранених перебувають у стані середньої тяжкості, стан третього — тяжкий.  

        “Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими”, — зазначили в компанії.


