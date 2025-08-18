Троє людей загинули в ДТП на Одещині, підліток госпіталізований з численними травмами

Сьогодні, 18 серпня близько 11:00, на перехресті доріг між населеними пунктами Білгород-Дністровський та Старокозаче Одеської області сталося зіткнення вантажівки та мінівена. Три людини загинули, ще одна госпіталізована.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 52-річна водійка мінівена Mercedes Benz виїхала з другорядної дороги на перехрестя з головною і не надала перевагу автопотяга Volvo під керуванням 42-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП кермувальниця автомобіля та двоє її пасажирів — жінка й чоловік — загинули до приїзду медиків. Ще один підліток, який перебував в автівці, госпіталізований з численними травмами.

“Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий”, — розповіли в поліції.

Слідчі несли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.