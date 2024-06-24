Суспільство

Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару по Одесі
24 Червня 2024 10:27
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Троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені», – йдеться в дописі.

Кіпер зазначив, що лікарі надають потерпілим допомогу.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Телеграмі про двох постраждалих.

«Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. На місті працюють рятувальники та оперативні служби. Наразі відомо про двох постраждалих», – йдеться в дописі.

Зазначається, що рятувальник добровольчого загіну КУ «Муніципальна варта» врятував собаку, що був під завалами.


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