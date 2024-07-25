Третя штурмова “з міркувань безпеки” скасувала “ДВІЖ” у трьох країнах ЄС

Третя окрема штурмова бригада скасувала свої заходи у Німеччині, Бельгії та Нідерландах через питання безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

“В Україні чи за кордоном — ми завжди дотримуємося всіх безпекових вимог, і цього разу також не збираємося наражати наших людей на загрози”, — повідомили у бригаді.

Там запевнили, що кошти за придбані квитки буде відшкодовано.

“Ми обов’язково зустрінемося та поспілкуємося з українцями в цих містах іншим разом”, — йдеться у повідомленні.

З минулого року військові з Третьої штурмової бригади проводять заходи, де розповідають охочим про реалії російсько-української війни, мобілізацію, службу та інші питання зі свого досвіду.